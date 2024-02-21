Вступление Украины в ЕС: посол Ченцов ошеломил положительным заявлением

Украина работает с Европейской комиссией и государствами-членами в соответствии с планом, согласованным в декабре: находится на финишной прямой в реализации четырех рекомендаций и начала первый этап скрининга законодательства.

Об этом заявил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов, сообщает Укринформ.

“В настоящее время мы работаем с Европейской комиссией и государствами-членами в соответствии с планом, который был согласован в декабре. То есть мы выполняем свою работу, эти определенные задачи — четыре шага. Мы на финишной прямой находимся. После этого комиссия должна предоставить отчет. По нашей информации, если все вовремя будет выполнено с нашей стороны — а мы исходим из этого — то в начале марта комиссия сможет представить этот отчет”, — сказал он.

Ченцов сообщил, что Украина рассчитывает, что у государств-членов ЕС будет достаточно времени, чтобы оценить отчет Еврокомиссии и принять решение о созыве первой межправительственной конференции и начале более интенсивного второго этапа скрининга. По словам дипломата, государство уже начало первый этап скрининга и сегодня проходит работа по линии Министерства юстиции.

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Представитель Украины отметил, что переговорная рамка является приходом сугубо Европейской комиссии и Украина рассчитывает, что все произойдет в срок.

“Март был озвучен по двум вопросам: и представление отчета, и подготовки рамки. Поэтому в ближайшее время, я думаю, Европейская комиссия в лице ее президента сможет непосредственно руководству нашего государства объяснить, как это будет происходить», — подчеркнул дипломат, добавив, что на сегодняшний день нет никаких оснований сомневаться в деятельности достигнутых ранее договоренностей.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может сохраниться как государство, только если станет "буферной зоной между Россией и Западом", отказавшись от интеграции в Евросоюз и НАТО.

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