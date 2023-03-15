Вступление Украины в ЕС: промежуточный отчет о готовности к переговорам могут представить в конце весны

Однако, сколько будут продолжаться переговоры о вступлении Украины в ЕС, сейчас спрогнозировать трудно.

Европейский Союз ближе к лету может представить промежуточный отчет о готовности Украины к переговорам о вступлении.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава представительства Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

"Надеюсь, этот промежуточный отчет, который Комиссия должна представить (сейчас еще дата не зафиксирована, но, скорее всего, это будет где-то ближе к лету), позволит зафиксировать должную динамику, и в течение нескольких месяцев, которые у нас будут оставаться до октября, условно (…) мы сможем уже зафиксировать, скажем, полное исполнение этих условий, и что исполнение этих условий будет достаточно, чтобы перейти к следующему этапу – начать переговоры", — отметил посол.

Посол Украины в ЕС не смог спрогнозировать, сколько продлятся переговоры, однако отметил, что Украина хочет подготовиться к ним должным образом и максимально повысить процент адаптации Соглашения об Ассоциации, чтобы потом "двигаться в темпе".

Вступление Украины в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Президент Европарламента Роберта Мецола во время визита во Львов заявила, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз начнутся в этом году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все рекомендации по переговорам о вступлении в ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что переговоры о членстве Украины в Евросоюзе должны начаться уже в этом году. Литовский лидер подчеркнул, что украинцы доказали, что страна входит в Евросоюз, и сейчас продолжают защищать европейскую демократию своей кровью.

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