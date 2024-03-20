Вступление Украины в ЕС: Шмыгаль назвал сроки начала переговоров

Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии перед началом переговоров по вступлению в ЕС. Поэтому этот процесс может начаться в ближайшее время.

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз должны начаться до конца июня этого года.

Таким прогнозом поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

"Мы говорим, что это должно произойти до конца июня. Мы говорим об этом с лидерами ЕС, с лидерами европейских институций", — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в настоящее время Бельгия председательствует в Совете ЕС, поэтому эта тема обсуждалась именно с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

"Мы со своей стороны сделали все, чтобы процесс переговоров начался не позже июня. Ожидаем решения от партнеров. Есть положительный оптимизм по этому поводу", — добавил украинский премьер.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее в марте стало известно, что Украина выполнила четыре рекомендации Еврокомиссии по предоставлению переговорной рамки о членстве в ЕС.

После этого Зеленский намекнул, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже к лету.

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