Вступление Украины в ЕС: стала известна точная дата открытия первого кластера

Украина—ЕС / © ТСН.ua

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В Люксембурге 15 июня состоятся две отдельные межправительственные конференции по открытию первого кластера «Основы» для Украины и Молдовы.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на осведомленные по вопросу источники в Евросоюзе.

«15 июня в Люксембурге будут проведены две отдельные межправительственные конференции для Украины и для Молдовы», — отметил собеседник издания. Он добавил, что этому предшествует активная работа в рабочих группах и на уровне послов в Брюсселе.

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Совместную переговорную позицию ЕС по первому кластеру как для Украины, так и для Молдовы планируют утвердить на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Кипрское председательство в ЕС объявило о старте формального процесса открытия кластера для Украины. В частности, послы ЕС начали срочную подготовку к открытию первого кластера для Украины и Молдовы.

Напомним, 4 июня стало известно, что Венгрия сняла 17-месячное вето на вступление Украины в Европейский Союз.

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