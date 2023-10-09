Вступление Украины в ЕС: в Кабмине назвали вероятные сроки

Украинские власти поставили перед собой цель – быть готовыми к вступлению в Европейский союз через два года после начала переговоров.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, о таких терминах неоднократно говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас есть четкое понимание, что государство может быть полностью готово к вступлению в ЕС в течение двух лет с начала переговорного процесса", — сказала вице-премьер Ольга Стефанишина.

В то же время, заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий к заявлениям о "вступлении в ЕС за два года" относится осторожно, мол, этот процесс сложен и непредсказуем.

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В самом Брюсселе к таким терминам тоже относятся очень осторожно.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если "обе стороны сделают свою домашнюю работу".

Стефанишин также отметила, что 2030 год — это срок, который касается в целом текущей волны расширения, и не обязательно вступление всех кандидатов должно происходить вместе.

"Есть понимание, что речь не идет о присоединении всех стран "за одну ночь". К каждой из стран применяется индивидуальный подход, с учетом скорости ее трансформаций. Государства-кандидаты на сегодняшний день находятся на разных этапах прогресса относительно реформ и готовности к вступлению. А значит, решения по некоторым странам могут быть приняты ранее определенного срока", — пояснила вице-премьер.

Расширение ЕС до 2030 года

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что расширение Евросоюза уже показало, что это история успеха, поэтому это необходимо распространить на Украину.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз слишком долго затягивал со своим расширением, но теперь благодаря Украине процесс будет двигаться быстрее.

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что против расширения Европейского союза до 2030 года, которое ранее анонсировал председатель Евросовета Шарль Мишеля.

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