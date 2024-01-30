Вступление Украины в НАТО: Ермак рассказал о создании международной рабочей группы

По поручению президента Владимира Зеленского создана Международная группа по безопасности и евроатлантической интеграции Украины. Ее презентовали глава Офиса Президента Андрей Ермак и эксочильщик НАТО Андерс Фог Расмуссен. Речь идет о создании новой архитектуры безопасности и часть этой работы уже выполнена.

Об этом написал глава ОПУ Андрей Ермак.

Украина должна быть участником системы коллективной безопасности

Весной 2022 года была создана Международная рабочая группа по гарантиям безопасности, которую возглавили Андерс Фог Расмуссен и Андрей Ермак. В сентябре 2022 года группа презентовала Киевский договор безопасности, заложивший основу для Совместной декларации Большой семерки о поддержке Украины. Документ в свою очередь очертил систему двусторонних соглашений между Украиной и союзными государствами об обязательствах в сфере безопасности. По состоянию на данный момент декларацию поддержало более 30 стран.

В настоящее время Украина работает над конкретными договорами. Как известно, первое такое соглашение мы подписали с Великобританией, работа с другими партнерами продолжается. Но это промежуточное мероприятие.

"Сама эта война произошла не потому, что Украина хотела быть участником системы коллективной безопасности. А потому, что Украина не была таким участником. Российская агрессия ярко продемонстрировала, что настоящую безопасность можно обеспечить только коллективными усилиями и коллективной защитой. И Украина, и НАТО будут более безопасными, когда она присоединится к Альянсу", – уверяет Ермак.

Добавляется, что в новую международную группу высокого уровня вошли политики мирового уровня:

бывшие президенты Польши Александр Квасьневский и Литвы Даля Грибаускайте;

бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Швеции Карл Бильдт, Финляндии Санна Марин, Польши Марек Белка, Словакии Микулаш Дзуринда;

бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон;

бывший посол при НАТО и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и многие другие известные политики и деятели.

"Все эти люди являются настоящими лидерами и личностями огромного масштаба. Работаем вместе для Украины", – подытожил Ермак.

Ранее у Зеленского анонсировали "особый" договор безопасности со США.

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