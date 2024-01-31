Вступление Украины в НАТО: нардеп рассказал, на каком этапе процесс интеграции

Украина технически интегрируется в НАТО. Важную роль сыграл саммит в Вильнюсе, на котором было принято решение о создании совета Украина-НАТО.



Об этом в эфире телемарафона сказал народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Технически мы интегрируемся"

Как утверждает нардеп, это происходит на уровне взаимодействия с партнерами. После саммита, на котором повысился наш статус, начались довольно существенные процессы, которые де-факто интегрируют нас в НАТО.

"И мы сейчас воспринимаем ускоренные стандарты НАТО, недавно – плюс 18 стандартов. И НАТО со своей стороны открывает для нас двери по нескольким направлениям сотрудничества: и по обмену разведданными, и по техническому обмену, по техническому сотрудничеству. Работаем сейчас над тем, чтобы в нас было единое пространство нашей ПВО и так далее. Фактически мы входим», – объяснил народный депутат.

Что касается саммита в Вашингтоне, Украина ожидает следующего шага от наших партнеров. Речь не идет о том, что мы будем в НАТО.

"Например, то самое политическое приглашение, которое на сегодняшний день их не обязывает завтра нас принять в НАТО, но также цементирует процесс того, что мы уже никуда не денемся, и они уже никуда не денутся, как от членства Украины в НАТО", – подытожил Чернев.

Ранее нардеп сказал, о чем сейчас сожалеют о НАТО.

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