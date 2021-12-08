Вступление Украины в НАТО неприемлемо, ведь это подрывает безопасность России — Путин

Вступление Украины в НАТО неприемлемо, ведь это подрывает безопасность России — Путин

Президент России подчеркнул, что на международных переговорах неоднократно об этом заявлял.

Президент России Владимир Путин считает вступление Украины в НАТО неприемлемым. По его мнению, это подрывает безопасность России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина.

"Мы действительно говорили (с президентом США Джо Байденом, — ред.) о региональной проблематике, говорили о конфликте на юго-востоке Украины. И о связанной с этой ситуацией другой (для нас очень чувствительной) теме, ее затронули тоже, а именно расширение блока НАТО на восток за счет Украины. Это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу", — заявил Путин во время пресс-конференции.

Президент России подчеркнул, что на международных переговорах неоднократно предупреждал партнеров, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России.

"Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон. И не подрывать безопасность других стран, в данном случае России", — подчеркнул Путин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о своем желании начать переговоры с НАТО для получения юридических гарантий о том, что Украина не войдет в состав Альянса.

Генсек НАТО резко негативно ответил на такое предложение и заявил, что Россия "не имеет права вето" относительно будущего членства Украины в НАТО.

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