Вступление Украины в НАТО: новый генсек Альянса Рютте сделал в Киеве интригующее заявление

Новый глава НАТО Марк Рютте уверен, что Украина сейчас близка к членству в НАТО, как никогда раньше.

Такое заявление новый генсек оборонного ведомства сделал во время визита в Киев на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 3 октября.

Также читайте Зеленский озвучил, правильно ли было выйти из Угледара

"Как вы знаете, на последнем саммите НАТО в Вашингтоне в июле союзники договорились, что украинский путь к членству в НАТО необратим. Как я сказал, Украина, как никогда раньше, близка к НАТО, у нас есть комплексный пакет помощи, который помогает Украине внедрять реформы", — сказал он.

Рютте выразил уверенность, что Украина станет членом оборонного Альянса.

"Я думаю, этот день наступит. Украина станет полноправным членом НАТО. Россия по этому вопросу не имеет никакого влияния и никакого вето", — подчеркнул он.

Напомним, 1 октября экс-премьер Нидерландов Марк Рютте официально стал генсеком НАТО, заменив на этом посту Йенса Столтенберга. Кто такой Рютте и какова его позиция по Украине — читайте ЗДЕСЬ.

Новый глава НАТО готов остановить «грубость российских войск»

также: