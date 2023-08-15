Вступление Украины в НАТО в обмен на территории Данилов жестко ответил на такое предложение

Алексей Данилов подчеркнул, что ни одна страна после Второй Мировой войны не проходила таких испытаний, которые проходит Украина.

Заявление чиновника из Альянса о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части наших территорий – это вброс, который сделан, чтобы пощекотать нервы украинцев.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона 15 августа.

"Когда кто где-то нам начинает давать советы, сидя на диванах, в теплых креслах Евросоюза или каких-то других учреждениях — я хочу заметить, что ни одна страна после Второй Мировой войны не проходила таких испытаний. Сегодня еще один деятель сделал заявление относительно наших земель, довольно странное, как по мне... Клерк из НАТО, который рассказывает, что нам нужно рассматривать вопрос уступки наших территорий взамен на членство в Альянсе... Странный такой вброс, совершенно непонятно, для чего это сделано. Для того, чтобы пощекотать наши нервы? Мы находимся в хорошем состоянии, начиная с 24 февраля 22-го года", — подчеркнул Данилов.

Напомним, глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может вступить в НАТО при условии, если отдаст России часть своей территории. По его словам, нужно подумать, какой будет ситуация безопасности в Украине после окончания войны. Йенсен заверил, что вопрос об уступке территориями поднимает не он.