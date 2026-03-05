Вступление в армию через рекрутинг: в Минобороны рассказали о пути кандидата в подразделение

Рекрутинг / © Министерство обороны Украины

Вступление в армию может выглядеть подобно обычному трудоустройству. Кандидат сам находит вакансию в подразделении, проходит собеседование с его представителем и получает рекомендательное письмо от командира.

Об этом рассказали в Минобороны.

Как происходит процесс

Путь кандидата:

1. Поиск и собеседование

Кандидат выбирает вакансию и общается с представителем подразделения.

2. Рекомендательное письмо

Получает «отношение» — документ, подтверждающий договоренность с подразделением и гарантирующий должность.

3. Оформление

Прохождение ВЛК и психологического отбора в ТЦК.

4. Подготовка

БЗИН (51 день) в учебном центре. После обучения направление в выбранную часть.

Напомним, Минобороны готовит комплексный план изменений в сфере мобилизации и борьбы с СВЧ. Среди идей — расширение участия иностранцев в выполнении боевых задач и другие системные решения. Конкретные шаги обещают постепенно объявить и предпринять уже в ближайшие месяцы.