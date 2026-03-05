- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
Вступление в армию через рекрутинг: в Минобороны рассказали о пути кандидата в подразделение
Процесс вступления в армию все больше напоминает трудоустройство: кандидат сам выбирает вакансию, проходит собеседование с подразделением и после учебы попадает именно в ту часть, которую избрал.
Вступление в армию может выглядеть подобно обычному трудоустройству. Кандидат сам находит вакансию в подразделении, проходит собеседование с его представителем и получает рекомендательное письмо от командира.
Об этом рассказали в Минобороны.
Как происходит процесс
Путь кандидата:
1. Поиск и собеседование
Кандидат выбирает вакансию и общается с представителем подразделения.
2. Рекомендательное письмо
Получает «отношение» — документ, подтверждающий договоренность с подразделением и гарантирующий должность.
3. Оформление
Прохождение ВЛК и психологического отбора в ТЦК.
4. Подготовка
БЗИН (51 день) в учебном центре. После обучения направление в выбранную часть.
Напомним, Минобороны готовит комплексный план изменений в сфере мобилизации и борьбы с СВЧ. Среди идей — расширение участия иностранцев в выполнении боевых задач и другие системные решения. Конкретные шаги обещают постепенно объявить и предпринять уже в ближайшие месяцы.