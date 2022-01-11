Вступление в магистратуру в 2022 году: МОН обнародовало даты экзаменов

Вступление в магистратуру в 2022 году: МОН обнародовало даты экзаменов

Регистрация абитуриентов на основную сессию продлится с 26 апреля по 17 мая.

Министерство образования и науки Украины обнародовали даты проведения единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕФОВ) в магистратуру.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

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Регистрация поступающих на основную сессию продлится с 26 апреля по 17 мая 2022 года. Дополнительную — с 26 июля по 4 августа. Специально организованная сессия ЕВИ для тех, кто не зарегистрировался для участия в основной сессии или хочет составить повторно, состоится 10 сентября.

Основную сессию Единого вступительного экзамена проведут 22 июня.

Единственное профессиональное вступительное испытание состоит из двух частей: тест общей учебной компетентности состоится 20 июня. Даты предметных тестов:

экономика и международная экономика – 24 июня;

право и международное право – 24 июня;

учет и финансы – 29 июня;

политология и международные отношения – 29 июня;

психология и социология – 29 июня;

управление и администрирование – 1 июля.

Если поступающие захотят составить несколько предметов, но их будут проводить в один день, то при регистрации нужно выбрать, какой тест поступающие будут сдавать в основную сессию, а какой – в дополнительную.

К слову, единственное профессиональное вступительное испытание необходимо для поступления по специальностям:

"Социальные и поведенческие науки";

"Журналистика";

"Управление и администрирование";

"Право";

"Публичное управление и администрирование;

"Международные отношения".

Как сообщалось, в Украине с 5 по 22 января продлится регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которое состоится во второй половине марта. Каждый, кто хочет проверить свои знания, должен зарегистрироваться на сайте Регионального центра оценки качества образования.

Регистрация на пробное ВНО начата | Новости Украины

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