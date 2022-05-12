Вступление в НАТО Финляндии и Швеции полезно и важно для Украины — Мережко

Вступление в НАТО двух стран – Швеции и Финляндии может быть полезно для Украины.

Это вступление усилит НАТО, а Россия вынуждена будет растянуть свои силы.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал руководитель комитета ВР по внешней политике Александр Мережко.

"Для нас вступление в НАТО Финляндии и Швеции является полезным и важным. Во-первых, это вступление этих государств в НАТО ослабляет Россию, поскольку граница России со странами НАТО становится больше и Россия будет вынуждена растянуть свои силы. Во-вторых, это вступление усиливает НАТО. Случилось так, что Путин просчитался, начав новую вооруженную агрессию против Украины. Он надеялся не только оккупировать Украину, восстановить советскую империю, но также ослабить НАТО, не допустить его расширения. Однако в результате он получил противоположный результат", — сказал Мережко. .

Он добавил, что, возможно, именно поэтому Украину сейчас не принимают в НАТО, потому что такие решения принимаются в Альянсе путем консенсуса.

"Среди стран-членов НАТО есть такие, которые боятся, что вступление Украины в НАТО сейчас приведет к прямому конфликту с Россией. Некоторые политики из этих стран подверглись запугиванию и шантажу Путина и начали использовать такие аргументы, как "эскалация конфликта", "возможность" третьей мировой войны", "возможность использования Россией ядерного оружия". Однако эти аргументы не убедительны. На самом деле, Путин считается только с силой. И если страны НАТО проявят решительность и последовательность, это может остановить российскую агрессию. Путин панически боится конфликта со странами НАТО, хотя и постоянно говорит о том, что он рассматривает войну против Украины как, в сущности, войну против НАТО", — говорит Александр Мережко.

Относительно гарантий безопасности, которые может получить Украина, руководитель комитета ВР по вопросам внешней политики говорит, что их хотелось бы получить такими, которые, например, Британия предоставила Швеции и Финляндии, но это трудно сделать.

"Что касается гарантий, то, конечно, хотелось бы их получить. И я думаю, что это было реально в свое время, например после саммита НАТО в Бухаресте 2008 года. К сожалению, мы должны быть реалистами, и вряд ли можем рассчитывать сейчас на эти гарантии. Вместе с тем, мы и сейчас должны бороться за такие гарантии", — сказал Мережко.

Напомним, что президент Финляндии Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин официально объявили о поддержке вступления страны в НАТО. Руководство страны отмечает, что дискуссия о возможном членстве Финляндии в НАТО продолжалась для того, чтобы разрешить парламенту страны и обществу сформировать свою внутреннюю позицию.

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