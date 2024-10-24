Вступление в НАТО и ЕС: как проголосовали бы украинцы — опрос

Больше всего сторонников вступления в НАТО и ЕС на западе Украины, меньше всего — на юге.

Вступление Украины в Европейский Союз и НАТО поддержали бы более 80% украинцев, если бы соответствующие референдумы состоялись в ближайшее время.

Об этом сообщили в Центре Разумкова, проводившем социологический опрос 20-26 сентября, передает Интерфакс-Украина.

В референдуме по вступлению Украины в ЕС готовы принять участие 81% украинцев. Среди них 88% проголосовали бы за вступление в Евросоюз, а только 8% против.

В референдуме по вступлению в НАТО приняли бы участие 82% украинцев. Среди них за вступление в Североатлантический альянс высказались бы 86%, против — 10%.

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Больше всего сторонников вступления в НАТО и ЕС на западе Украины, меньше всего — на юге.

За вступление в ЕС готовы проголосовать 96% жителей запада Украины (против – 3%), 90% жителей центра (против – 5,5%), 81% жителей востока (против – 13%) и 69% жителей юга (против – 20%).

За вступление в НАТО выразили намерение голосовать 95% жителей запада Украины, которые намерены принять участие в референдуме (против — 2%), 88,5% жителей центра (против — 8,5%), 78% жителей востока (против — 16%) и 64% жителей юга (против — 26%).

Опрос методом face-to-face провели на неоккупированных территориях Украины среди 2016 совершеннолетних респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В Центре Разумкова отметили, что во время полномасштабной войны доля проголосовавших за вступление в ЕС и в НАТО значительно возросла. В ноябре-декабре 2021 года вступление в ЕС было готово поддержать 78% респондентов (18% были против), а вступление в НАТО — 70% опрошенных (24,5% — против).

Напомним, Офис президента Украины опроверг информацию, распространенную в СМИ, о том, что семь стран-членов НАТО якобы выступают против приглашения Украины в Альянс.

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