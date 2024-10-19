Вступление в НАТО с оккупированными территориями или без: Стефанишина рассказала, как это может быть

Членство Украины в НАТО возможно уже после завершения войны.

Вопрос вступления Украины в НАТО без временно оккупированных Россией территорий не обсуждался.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции, министерша юстиции Ольга Стефанишина, передает "Общественное".

"Таких разговоров не было. Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года и это не обсуждается. Это не предмет дискуссий", — говорится в сообщении.

По ее словам, членство Украины в НАТО возможно уже после завершения войны, однако в процессе приглашения ситуация может меняться.

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"По приглашению составляется протокол о присоединении, в котором указывают и сроки, и реформы, которые нужно сделать. Это не страшные реформы. Но это позже. Сейчас приглашение. И оно вообще не обсуждается ни продвижением на фронте, ни территориями", — подчеркнула Стефанишина. .

Напомним, Зеленский назвал условие переговоров с Кремлем.

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