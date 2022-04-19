Вступление-2022: 19 апреля заканчивается регистрация на мультидисциплинарный тест

Мультипредметный экзамен состоит из трех дисциплин: украинский язык, математика и история.
Во вторник, 19 апреля, заканчивается регистрация для выпускников школ, которые будут сдавать мультипредметный экзамен для поступления в высшие учебные заведения.
Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.
Выпускников просят заполнять регистрационную карточку: тщательно проверив фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона. Подробнее о регистрации можно прочесть по ссылке.
"Одной регистрационной карты вполне достаточно для попадания в базу данных о потенциальных участниках мультипредметного тестирования. Поэтому тем участникам ВНО, кто зарегистрировался ранее, не нужно проходить процедуру регистрации повторно", — сообщили УЦОКО.
Также педагоги пообещали сообщить, как узнать номер и PIN-код для входа на персональную страницу с актуальной для будущих поступающих информацией.
К слову, в этом году из-за войны абитуриенты не будут сдавать ВНО. Для вступления в высшие учебные заведения внедрили мультипредметный экзамен по трем дисциплинам: украинский язык, математика и история. Заданий по украинской литературе не будет. В общей сложности участники ВНО должны выполнить 60 заданий за 80 минут.
Как сообщалось, украинские абитуриенты, желающие поступить в вузы в Украине, но сейчас находящиеся в странах Европы, могут составить ЗНО-2022 по месту временного проживания. Сделать это можно будет даже в Европе.
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