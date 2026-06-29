- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 291
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ активизировали контратаки сразу в нескольких направлениях: что известно
Появилась неподтвержденная информация, что ВСУ контратакуют на нескольких участках фронта.
Силы обороны Украины, вероятно, активизировали контратаку сразу на нескольких участках фронта. По предварительным данным, украинские военные проводят операции в Южной и Восточной операционных зонах.
Об этом сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец.
В частности, речь идет о Новоалександровском и Запорожском направлениях.
«В полосах 36-й ЗВА ГВ „Восток“ и 58-й ЗВА ГВ „Днепр“ соответственно», — уточнил он.
Там, по имеющейся информации, ВСУ ведут контратаки в районах, где действуют российские подразделения.
Похожая ситуация, по сообщениям, наблюдается и на Лиманском направлении в Восточной операционной зоне.
Пока говорить о существенных результатах этих действий преждевременно, ведь информация требует подтверждения. В то же время, в Сети уже начали появляться первые видео и другие материалы, которые могут свидетельствовать об активизации украинских контратак.
Официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ по результатам этих боевых действий пока нет.
Ранее мы писали, что, по данным аналитиков ISW, у российских войск есть продвижение на Купянском и Александровском направлениях. Кроме этого, они продолжают попытки проникновения в Константиновку. В то же время эксперты отмечают, что часть заявлений российской стороны об успехах на фронте преувеличена.