ВСУ активизировали контратаки сразу в нескольких направлениях: что известно

Фронт / © ТСН

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Силы обороны Украины, вероятно, активизировали контратаку сразу на нескольких участках фронта. По предварительным данным, украинские военные проводят операции в Южной и Восточной операционных зонах.

Об этом сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец.

В частности, речь идет о Новоалександровском и Запорожском направлениях.

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«В полосах 36-й ЗВА ГВ „Восток“ и 58-й ЗВА ГВ „Днепр“ соответственно», — уточнил он.

Там, по имеющейся информации, ВСУ ведут контратаки в районах, где действуют российские подразделения.

Похожая ситуация, по сообщениям, наблюдается и на Лиманском направлении в Восточной операционной зоне.

Пока говорить о существенных результатах этих действий преждевременно, ведь информация требует подтверждения. В то же время, в Сети уже начали появляться первые видео и другие материалы, которые могут свидетельствовать об активизации украинских контратак.

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Официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ по результатам этих боевых действий пока нет.

Ранее мы писали, что, по данным аналитиков ISW, у российских войск есть продвижение на Купянском и Александровском направлениях. Кроме этого, они продолжают попытки проникновения в Константиновку. В то же время эксперты отмечают, что часть заявлений российской стороны об успехах на фронте преувеличена.

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