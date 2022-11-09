ВСУ активизировали контрнаступательные действия на Кременском направлении и продвигаются в сторону Сватово – Институт изучения войны

ВСУ достигли незначительных успехов северо-западнее Сватового, Луганской области и продвигаются в направлении Кременной.

Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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По данным Института, вчера, 8 ноября, Миниобороны РФ заявило, что авиация ВС РФ нанесла удар по украинскому соединению в Новоселовском (14 км северо-западнее Сватового), что свидетельствует о том, что украинские войска продвинулись к этой точке.

Российские источники утверждали, что ВСУ атаковали Новоселовское 7 ноября и продвинулись в этот населенный пункт между 7 и 8 ноября, а также по сообщениям российскихблогеров украинские войска пытались атаковать Куземовку, что в 13 км северо-западнее Сватового.

Также сообщаются, что ВСУ активизировали контрнаступательные действия на Кременском направлении после короткой паузы в операциях и наступают из районов концентрации вокруг Краснопоповки, примерно 5 км северо-западнее Кременной.

Российские источники указывают, что части российской 20-й общевойсковой армии несут ответственность за оборону в Кременной и что ВС РФ начинают контратаки в этом районе, чтобы усложнить попытки продвижения ВСУ по направлению к Кременной. Российские войска дополнительно совершили ограниченную наземную атаку в 10 км к югу от Кременной, чтобы восстановить утраченные позиции вокруг Белогоровки.

Напомним, что в Северодонецком РВА утверждают, что россияне врут о взятии Белогоровки. Поселок и дальше находится под контролем ВСУ.

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