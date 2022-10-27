ВСУ активно превращают российские подразделения в "лисапетные батальоны"

ВСУ так активно уничтожают российскую технику, что отдельные подразделения оккупантов превратились в "лисапетные батальоны".

Об этом свидетельствуют разговоры оккупантов, которые перехватила СБУ.

Так один из оккупантов жалуется отцу, что в его мотострелковой бригаде почти не осталось техники. Есть пара танков, которые не едут и не стреляют.

"У нас техники нет. Вообще нет... Вот один танк стоит и все. Но он короче знаешь как – он не может стрелять. А один где-то здесь в другой посадке стоит – он не может ездить", – рассказывает отцу контрактник одной из Белгородских мотострелковых бригад, которая сейчас находится в районе Лимана.

"Вот, пожалуйста, мотострелковая: мото – на лисапетах или на самокатах?", — пытается пошутить отец вояки..

Напомним, чтобы не стать "грузом 200" в Украине, российские военные могут позвонить по телефону +380665803498 и +380931192984 и узнать, как сдаться в плен.

Напомним, что в Луганской области в результате попадания ВСУ в казарму с оккупантами "задвохсотились" около 60 российских воинов, 10 человек из которых — офицеры.

Также в Луганскую область в городскую больницу Голубовки было доставлено доставлено около сотни раненых военнослужащих РФ. Для проведения им срочных хирургических вмешательств прибыло несколько хирургических бригад.

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