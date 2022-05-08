ВСУ активно уничтожают бронетехнику оккупантов в Донбассе: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 8 мая

ВСУ активно уничтожают бронетехнику оккупантов в Донбассе: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 8 мая

Начались 74 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своем утреннем своде по состоянию на 8 мая.

На Волынском, Полесском и Северском направлении обстановка без существенных изменений.

Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства.

На Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в сторону государственной границы Украины на север и северо-восток от города Харьков. Враг производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций.

На Изюмском направлении противник делает все возможное, чтобы идти в наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Российские оккупанты перебросили сюда две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии в определенные районы и обстреливали артиерией позиции ВСУ.

Для уточнения положения наших войск противник продолжал ведение воздушной разведки в районах населённых пунктов Изюм и Каменка.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступательные действия в направлении населенного пункта Новомихайловка.

На Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголово.

На Мариупольском направлении продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.

Противник продолжает подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировки войск на указанном направлении.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты наносят удары по военным и гражданским объектам, проводят перегруппировку и усиление подразделений, наращивают систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

На Криворожском направлении с целью выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины противник применял БПЛА "Орлан-10".

На бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы русских войск находятся в боевой готовности "Полная".

Корабли черноморского флота РФ ведут разведку и огневую поддержку в акваториях Черного и Азовского морей.

"За предыдущие сутки зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил был поражен 1 вертолет Ми-28Н, 7 БпЛА типа "Орлан",2 БпЛА типа "Форпост" и 2 крылатые ракеты. Дополнительно 2 БпЛА типа "Орлан" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито 9 атак врага, уничтожено 19 танков, 27 боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобилей, 6 автомобилей и одну единицу специальной инженерной техники противника.