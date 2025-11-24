ВСУ атаковали бромный завод и подстанцию в оккупированном Крыму (видео)

Атака ВСУ

Силы беспилотных систем атаковали Перекопский бромный завод в Красноперекопске и магистральную подстанцию в оккупированном Крыму.

Видео операции обнародовал командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

Удар был нанесен по химическому предприятию Бром, работающему на нужды оборонно-промышленного комплекса России. Завод является одним из крупнейших промышленных объектов Крыма и единственным производителем бромсодержащих соединений в Восточной Европе.

Кроме того, в ночь на 23 ноября украинские беспилотные системы атаковали магистральную подстанцию Красноперекопска напряжением 220 кВ. По словам Бровди, этот энергоузел является одним из ключевых в сети временно оккупированного полуострова.

Командующий уточнил, что атаки совершили силы 1-го отдельного центра ССС, трансформированного из 14-го полка. Он назвал операцию «визитом вежливости» и сообщил о поражении ряда энергетических объектов.

Ранее сообщалось, что ночью в оккупированном Крыму снова было неспокойно — местные паблики массово сообщают о взрывах и вспышках в разных районах полуострова.

Мы ранее информировали, что командующий СБС подтвердил уничтожение стратегического объекта в оккупированном Крыму, где хранились и обслуживались российские ударно-разведывательные беспилотники «Орион».