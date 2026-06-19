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ВСУ атаковали десятки ключевых объектов оккупантов: что известно о последствиях
Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам РФ и на оккупированных территориях.
В течение 18 и 19 июня украинские войска нанесли успешные удары по важным объектам россиян, которые те использовали для поставок армии и поддержки боевых действий.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
ВСУ атакуют оккупантов — что известно
В ВСУ отмечают, что среди основных целей — железнодорожные мосты в оккупированном Крыму. В частности, в районах Раздольного и Владиславовки, которые враг задействовал для логистики и военных перевозок.
Также подтверждено поражение ряда важных объектов в зоне боевых действий:
район сосредоточения техники и вооружения вблизи Северодонецка;
склад горюче-смазочных материалов в Мариуполе;
пункты управления БпЛА в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях (районы Покровска, Воскресенки, Северска, Новоивановки и Малеевки).
Отдельно следует отметить удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. 18 июня ВСУ уничтожили нефтеперерабатывающую установку и четыре больших резервуара для хранения горючего. Из-за серьезных повреждений завод полностью остановил работу на неопределенное время.
«Силы обороны Украины продолжат системные меры по поражению до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины», — отметили в Генштабе.
Атака ВСУ по НПЗ России — последние новости
Напомним, украинские дроны атаковали Москву 18 июня. После ударов по нефтеперерабатывающему заводу жители столицы РФ начали жаловаться на черный налет, покрывший автомобили, окна домов и одежду. Причиной, вероятнее всего, стали масштабные пожары и густое задымление.
После этого в Кремле не очень охотно комментировали атаку на Москву и «прилеты» по одному из самых больших НПЗ. Вслед за своим Минобороны говорят о якобы «высоких показателях работы сил ПВО».