ВСУ атаковали десятки ключевых объектов оккупантов: что известно о последствиях

ВСУ / © Associated Press

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В течение 18 и 19 июня украинские войска нанесли успешные удары по важным объектам россиян, которые те использовали для поставок армии и поддержки боевых действий.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

ВСУ атакуют оккупантов — что известно

В ВСУ отмечают, что среди основных целей — железнодорожные мосты в оккупированном Крыму. В частности, в районах Раздольного и Владиславовки, которые враг задействовал для логистики и военных перевозок.

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Также подтверждено поражение ряда важных объектов в зоне боевых действий:

район сосредоточения техники и вооружения вблизи Северодонецка;

склад горюче-смазочных материалов в Мариуполе;

пункты управления БпЛА в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях (районы Покровска, Воскресенки, Северска, Новоивановки и Малеевки).

Отдельно следует отметить удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. 18 июня ВСУ уничтожили нефтеперерабатывающую установку и четыре больших резервуара для хранения горючего. Из-за серьезных повреждений завод полностью остановил работу на неопределенное время.

«Силы обороны Украины продолжат системные меры по поражению до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины», — отметили в Генштабе.

Атака ВСУ по НПЗ России — последние новости

Напомним, украинские дроны атаковали Москву 18 июня. После ударов по нефтеперерабатывающему заводу жители столицы РФ начали жаловаться на черный налет, покрывший автомобили, окна домов и одежду. Причиной, вероятнее всего, стали масштабные пожары и густое задымление.

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После этого в Кремле не очень охотно комментировали атаку на Москву и «прилеты» по одному из самых больших НПЗ. Вслед за своим Минобороны говорят о якобы «высоких показателях работы сил ПВО».

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