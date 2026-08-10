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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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ВСУ атаковали крупный нефтехимический завод России: в Генштабе раскрыли детали

В Генштабе подтвердили поражение нефтехимического гиганта «Тобольскнефтехим» в России.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Взрыв (иллюстративный фото)

Взрыв (иллюстративный фото) / © Associated Press

Силы обороны Украины 10 августа совершили успешную атаку на один из крупнейших нефтехимических комплексов России. Он обеспечивает сырьем русский военно-промышленный комплекс.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как отметили в ВСУ, украинские военные ударили по нефтехимическому заводу «Тобольскнефтехим» в российской Тюменской области, чтобы уменьшить военные и экономические возможности агрессора.

«В частности, подтверждено поражение центральной газофракционирующей установки (ЦГФУ) предприятия. Мощность ЦГФУ составляет около 6,6 млн. тонн сырья в год. Установка является важной составляющей производственного комплекса одного из самых крупных нефтехимических предприятий российской федерации и Европы», — отметили в Генштабе.

По словам военных, завод производит материалы, без которых не может обойтись российская армия: в частности, бутадиен, изобутилен, малеиновый ангидрид и специальная добавка МТБЭ. Эти вещества используют для создания ракетного и авиационного горючего, материалов для дронов и качественного бензина.

В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется. В Генштабе ВСУ отметили, что Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ.

Напомним, в Тюменской области России сообщили об атаке беспилотников на промышленное предприятие холдинга СИБУР. В Тобольске после падения дронов возник пожар.

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