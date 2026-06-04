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- Украина
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ВСУ атаковали российскую логистику в Горловке: что известно (видео)
Украинские военные взяли под огневой контроль логистику окупантов в Горловке. Пилоты 28-й бригады уничтожают технику врага в 40 км от фронта благодаря мастерству и донатам.
Украинские военные начали регулярно уничтожать российский транспорт в глубоком тылу врага в Донецкой области. Российская логистика во временно оккупированной Горловке оказалась под постоянными ударами беспилотников.
Об этом сообщили представители 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода (ОМБр).
По информации военных, успешные операции осуществляют операторы батальона беспилотных авиационных систем (ББпС) «Спалах». Они системно поражают технику захватчиков в городе, расположенном на расстоянии около 35–40 километров от линии фронта.
«Грузовки, автомобили, квадроциклы — все, что заезжает во временно оккупированную Горловку, там и сгорает. Сам город находится примерно в 35-40 км от наших позиций. И если раньше враг относительно спокойно там катался, то сейчас транспорт под регулярными ударами», — заявили в подразделении.
В бригаде также подчеркнули, что добиться такого результата на таком расстоянии удалось без использования специфических дронов среднего радиуса действия (middle-strike) или беспилотников на оптоволокне.
Эффективность ударов в глубоком тылу врага обеспечивают исключительно высокое мастерство украинских пилотов, финансовая поддержка граждан через донаты и четкое взаимодействие между различными подразделениями Вооруженных сил Украины.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную ночную операцию 4 июня в оперативной глубине врага. В частности, под прицелом оказались стратегические российские объекты в оккупированном Крыму, включая корабли «Светляк» и ЗРГК «Панцирь».
Ранее мы писали, что в ночь на 4 июня в Крыму прозвучала серия взрывов: местные жители и российские каналы сообщали о работе ПВО и атаках беспилотников вблизи военных аэродромов «Бельбек», «Саки», «Кача» и «Гвардейское».