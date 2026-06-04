ВСУ атаковали российскую логистику в Горловке: что известно (видео)

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Украинские военные начали регулярно уничтожать российский транспорт в глубоком тылу врага в Донецкой области. Российская логистика во временно оккупированной Горловке оказалась под постоянными ударами беспилотников.

Об этом сообщили представители 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода (ОМБр).

По информации военных, успешные операции осуществляют операторы батальона беспилотных авиационных систем (ББпС) «Спалах». Они системно поражают технику захватчиков в городе, расположенном на расстоянии около 35–40 километров от линии фронта.

Реклама

«Грузовки, автомобили, квадроциклы — все, что заезжает во временно оккупированную Горловку, там и сгорает. Сам город находится примерно в 35-40 км от наших позиций. И если раньше враг относительно спокойно там катался, то сейчас транспорт под регулярными ударами», — заявили в подразделении.

В бригаде также подчеркнули, что добиться такого результата на таком расстоянии удалось без использования специфических дронов среднего радиуса действия (middle-strike) или беспилотников на оптоволокне.

Эффективность ударов в глубоком тылу врага обеспечивают исключительно высокое мастерство украинских пилотов, финансовая поддержка граждан через донаты и четкое взаимодействие между различными подразделениями Вооруженных сил Украины.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную ночную операцию 4 июня в оперативной глубине врага. В частности, под прицелом оказались стратегические российские объекты в оккупированном Крыму, включая корабли «Светляк» и ЗРГК «Панцирь».

Реклама

Ранее мы писали, что в ночь на 4 июня в Крыму прозвучала серия взрывов: местные жители и российские каналы сообщали о работе ПВО и атаках беспилотников вблизи военных аэродромов «Бельбек», «Саки», «Кача» и «Гвардейское».

Новости партнеров