ВСУ атаковали ряд объектов в РФ и на оккупированных территориях: детали от Генштаба

Атака на Россию

ВСУ ударили по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз». Также атакованы склад боеприпасов, место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

В ночь на 22 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал «Таманнефтегаз» в Краснодарском крае РФ. Это компания-оператор Таманского перегрузочного комплекса, занимающегося переправкой сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. На объекте зафиксирована серия взрывов.

«Известно о повреждении трубопровода, двух причалов и двух судов и возгорании на площади более 1 тыс. кв. м. и не менее 1 судна. Кроме того, возник пожар на территории резервуарного парка», - сообщили в Генштабе.

Терминал является частью энергетического тыла РФ, поддерживает финансирование и логистику военных операций окупантов.

Что еще поражено

Кроме нефтяного терминала поражены также:

Временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Оленовке (ТОТ Крыма). На месте попадания наблюдался значительный пожар. Туда попала ракета украинского производства. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Состав боеприпасов мотострелкового полка (Украин, ТОТ Донецкой области). По предварительной информации, цель уничтожена.

Места хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА в районе временно оккупированного Донецка Донецкой области. Наблюдался пожар. Ущерб уточняется.

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 22 декабря.

Так, армия России потеряла около 1197860 человек с начала полномасштабного вторжения. За сутки ВСУ ликвидировали 1120 захватчиков. Что касается техники, потеряно: