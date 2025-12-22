ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
258
Время на прочтение
2 мин

ВСУ атаковали ряд объектов в РФ и на оккупированных территориях: детали от Генштаба

Благодаря слаженным действиям украинских бойцов ряд российских объектов пострадал. РФ понесла потери.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

ВСУ ударили по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз». Также атакованы склад боеприпасов, место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

В ночь на 22 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал «Таманнефтегаз» в Краснодарском крае РФ. Это компания-оператор Таманского перегрузочного комплекса, занимающегося переправкой сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. На объекте зафиксирована серия взрывов.

«Известно о повреждении трубопровода, двух причалов и двух судов и возгорании на площади более 1 тыс. кв. м. и не менее 1 судна. Кроме того, возник пожар на территории резервуарного парка», - сообщили в Генштабе.

Терминал является частью энергетического тыла РФ, поддерживает финансирование и логистику военных операций окупантов.

Что еще поражено

Кроме нефтяного терминала поражены также:

  • Временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Оленовке (ТОТ Крыма). На месте попадания наблюдался значительный пожар. Туда попала ракета украинского производства. Степень нанесенного ущерба уточняется.

  • Состав боеприпасов мотострелкового полка (Украин, ТОТ Донецкой области). По предварительной информации, цель уничтожена.

  • Места хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА в районе временно оккупированного Донецка Донецкой области. Наблюдался пожар. Ущерб уточняется.

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 22 декабря.

Так, армия России потеряла около 1197860 человек с начала полномасштабного вторжения. За сутки ВСУ ликвидировали 1120 захватчиков. Что касается техники, потеряно:

  • танков - 11 438 (+3)

  • боевых бронированных машин - 23 772 (+2)

  • артиллерийских систем - 35 308 (+10)

  • РСЗО - 1 575

  • средств ПВО - 1 263

  • самолетов — 432

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 92 713 (+109)

  • крылатые ракеты - 4 073

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки - 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 70 853 (+64)

  • специальная техника - 4029 (+1).

Дата публикации
Количество просмотров
258
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie