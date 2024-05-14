ВСУ атаковали секретную военную базу РФ в горах Крыма: что об этом известно

Целью поражения было подготовиться к наступательным мерам и ударам по военным объектам РФ в Крыму.

Украинские военные атаковали секретную военную базу РФ, расположенную в горах в Крыму. Эта база была ориентирована на обнаружение воздушных целей, атакующих полуостров.

Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании "Соната", заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко.

“Это система дальнего радиолокационного обнаружения Российской Федерации для того, чтобы смотреть, когда воздушные цели атакуют Крым... Покрытие может быть очень разное, я имею в виду, гораздо дальше Крымского полуострова... Однозначно, там часть систем выведена из образа. Оно лишит возможности российской системы ПВО выполнять свои задачи, в том числе и по обороне Крыма”, — подчеркнул Андрей Рыженко.

По его мнению, целью поражения было подготовиться к наступательным мерам и ударам по военным объектам РФ в Крыму.

Напомним, что российская база противовоздушной обороны на горе Ай-Петри в Крыму была повреждена ракетным ударом.

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