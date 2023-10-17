ВСУ атаковали вертолеты и оборудование аэродромов вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска

Успешная операция прошла ночью.
Ночью против 17 октября 2023 года Вооруженные Силы ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных сил вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ в социальных сетях.
"Слава Вооруженным Силам Украины!", — говорится в сообщении.
Напомним, что начиная с 02:33 17 октября 2023 года жители временно оккупированного города слышали серию громких взрывов. Также утверждалось о детонации боекомплектов.
Добавим, что на юге Запорожской области, в Бердянском районе, ВСУ удачно уничтожают российскую технику. Противовоздушная оборона оккупантов сосредоточена за пределами Бердянска.
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