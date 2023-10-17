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ВСУ атаковали вертолеты и оборудование аэродромов вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
785
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ атаковали вертолеты и оборудование аэродромов вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска

Украинцы продолжают уничтожать окупантов / Фото: ТСН.ua

Успешная операция прошла ночью.

Ночью против 17 октября 2023 года Вооруженные Силы ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных сил вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в социальных сетях.

"Слава Вооруженным Силам Украины!", — говорится в сообщении.

Напомним, что начиная с 02:33 17 октября 2023 года жители временно оккупированного города слышали серию громких взрывов. Также утверждалось о детонации боекомплектов.

Добавим, что на юге Запорожской области, в Бердянском районе, ВСУ удачно уничтожают российскую технику. Противовоздушная оборона оккупантов сосредоточена за пределами Бердянска.

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Дата публикации
Просмотры
785
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