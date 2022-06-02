ВСУ беспощадно уничтожают: оккупанты в Украине уже начали задействовать беспилотники МВД РФ

ВСУ беспощадно уничтожают: оккупанты в Украине уже начали задействовать беспилотники МВД РФ

Российские оккупанты стремительно теряют в Украине свои беспилотники.

Из-за этого они начали задействовать даже принадлежащие МВД.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты тринадцать атак врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПлА типа "Орлан-10".

"Беспилотные летательные аппараты враг продолжает терять по всем направлениям. Противник уже задействует беспилотники даже МЧС российской федерации", — отметили в Генштабе.

Напомним, самой сложной остается ситуация на Донбассе. Так, российские кафиры продолжают наступление в районе Северодонецка, Бахмута, Тошковки и других населенных пунктов.

Отметим, что американские СМИ сообщили об исчезновении командующего войсками РФ в войне против Украины, российского генерала Александра Дворникова по прозвищу "Мясник Алеппо".