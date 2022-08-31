"ВСУ бьют по критически важным объектам Запорожской АЭС": какие фейки распространяет РФ

Дезинформацию

Представитель МИД РФ Олег Дробинин заявил: «специальная военная операция России в Украине не началась бы, если бы западные страны конструктивно подошли к предложениям Москвы по гарантиям безопасности».

Манипуляцию

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «РФ готова выполнять свои обязательства по поставке газа, [однако] действия ЕС по газовой проблеме сложно понять и невозможно объяснить, и за них приходится платить простым европейцам».

Фейк

Коллаборант-«руководитель» ТОТ Запорожской области Виталий Рогов заявил: «ВСУ целенаправленно бьют по критически важным объектам Запорожской АЭС, чтобы вызвать выброс радиоактивных веществ… за два часа ВСУ нанесли 17 артиллерийских ударов с американских крупнокалиберных орудий».

Напомним, пропагандистка Путина ходит по парку с охраной и пугается детского мячика.

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