ВСУ частично продвинулись и закрепились в Луганской области — Гайдай

ВСУ удалось продвинуться вперед.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Несколько сотен метров у нас за вчерашний день добавилось, что наши военные контролируют. Поскольку были отбиты атаки и были определенные небольшие продвижения, но там закрепились наши защитники", — сказал он.

Гайдай также отметил, что из-за взрывов на складах в области россияне в последние дни потеряли до 100 солдат и около 100 единиц техники. На прошлой неделе оккупанты потеряли в Луганской области более 400 вояк.

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