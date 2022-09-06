ВСУ частично продвинулись и закрепились в Луганской области — Гайдай

В Луганской области продолжаются боевые действия.
ВСУ удалось продвинуться вперед.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Несколько сотен метров у нас за вчерашний день добавилось, что наши военные контролируют. Поскольку были отбиты атаки и были определенные небольшие продвижения, но там закрепились наши защитники", — сказал он.
Гайдай также отметил, что из-за взрывов на складах в области россияне в последние дни потеряли до 100 солдат и около 100 единиц техники. На прошлой неделе оккупанты потеряли в Луганской области более 400 вояк.
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