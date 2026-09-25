Боец ВСУ / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

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Украинские войска продолжают удерживать ограниченные позиции в Курской области России, несмотря на попытки врага выбить их. Контроль ВСУ над господствующими высотами и массовое применение дронов усложняют продвижение российских сил к северо-востоку от Сум.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Силы обороны Украины, по сообщениям, сохраняют лишь очень ограниченное присутствие в Курской области.

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24 сентября источник, освещающий деятельность российской группировки войск «Север», сообщил о возобновлении боев вблизи Отрубы — населенного пункта в Курской области, расположенного северо-восточнее Сум и непосредственно за международной границей. По данным источника, этот участок остается одним из последних в регионе, где присутствуют украинские силы.

Продвижению российских оккупантов северо-восточнее Сум, как сообщается, препятствуют контроль украинских сил над господствующими высотами и значительное количество беспилотников в районе.

В частности, российский военный блогер 23 сентября заявил, что войска захватчиков сталкиваются с трудностями при продвижении вблизи Иволжанского, что на севере Сум. По его словам, украинские военные контролируют возвышенности, а также используют лесную местность для маскировки личного состава.

Кроме того, военный блогер отметил, что значительное присутствие украинских дронов существенно усложняет продвижение российских войск в северо-восточном направлении от Сум.

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Война в Украине — ситуация на фронте

Напомним, ВСУ продолжают успешное наступление на севере Донетчины в рамках операции «Вивальди». Враг на этом отрезке разбит и дезорганизован, а его потери превышают ожидания. Кроме ранее подтвержденных Среднего, Коровьего Яра, Новоселовки, Яровой, Александровки и Рай-Александровки, освобождены еще несколько сел, названия которых пока не разглашаются по соображениям безопасности. Впереди еще не менее трех этапов наступательной операции.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за первые восемь месяцев года российская армия потеряла в войне 248 964 военных убитыми и тяжелоранеными. По его словам, за каждый захваченный в этом году километр территории президент РФ Владимир Путин «платит» жизнями 248 солдат, а общее количество потерь страны-агрессора превышает население 21 страны мира.

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