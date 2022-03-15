ВСУ держат все позиции обороны Харькова, но российские оккупанты обстреливают город с воздуха

ВСУ держат все позиции обороны Харькова, но российские оккупанты обстреливают город с воздуха

За сутки зафиксировано 65 обстрелов.

Вооруженные Силы Украины держат все позиции обороны по Харькову: у врага нет шансов взять город.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Впрочем, российские захватчики продолжают обстреливать город из воздуха. За прошедшие сутки оккупанты выпустили две ракеты по центральной части Харькова. Обстреливали из реактивной системы залпового огня "Смерч" район парка Горького, Сумского рынка, перекресток Сумской и Динамовской. Всего за сутки зафиксировано 65 обстрелов.

Кроме того, российская армия ведет боевые действия в направлениях Изюма, Балаклеи, Дергачах.

По словам Синегубова, во вторник, 15 марта, местные власти ожидают открытия "зеленого коридора", чтобы эвакуировать подопечных психоневрологического интерната в Осколе. "Его практически уничтожили оккупанты несколько дней назад, там осталось 350 человек. Будем делать все возможное, чтобы обезопасить людей", — говорится в сообщении главы ОГА.

Как сообщалось, в Харькове за сутки, 14 марта, из-под завалов зданий, разрушенных обстрелами российских оккупантов, спасатели извлекли тела семи погибших, спасли — троих. Всего с начала нападения РФ на Украину в Харькове полностью уничтожено 600 домов, без крова остались тысячи человек.

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