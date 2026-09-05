ВСУ добились новых успехов на фронте: где россиянам пришлось отступить

ВСУ продвинулись на нескольких направлениям — новые данные ISW / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В последнее время украинские войска продвинулись на севере Харьковской области, к востоку от Славянска и в районе Новопавловки.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Ситуация в Харьковской области

По данным аналитиков, украинские войска недавно продвинулись или удержали позиции на севере Харьковской области. Украинское подразделение, действующее на этом участке фронта, сообщило об отражении атак россиян вблизи Одрадного, что к востоку от Харькова.

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В ISW отмечают, что эта информация свидетельствует о контроле Сил обороны над Одрадным и противоречит предыдущим заявлениям российской стороны.

Украинские военные также продолжают наносить удары по российским военным объектам на временно оккупированной территории Харьковской области. Генеральный штаб ВСУ 4 сентября сообщил о поражении командно-наблюдательного пункта российских войск в Петровке, расположенной к северо-востоку от Купянска.

На Боровском направлении оккупанты 3 и 4 сентября проводили ограниченные наступательные операции, однако, по оценке ISW, продвинуться им не удалось. Украинские войска на этом участке фронта провели контратаку.

Что происходит у Лимана

Российские войска продолжают проникать в район к югу от Лимана. В ISW считают, что оккупанты пытаются таким образом проникнуть в сам город и постепенно создать угрозу украинским позициям и путям снабжения в районе Лимана и Славянска.

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На геолокационных снимках, обнародованных 1 сентября, запечатлен удар украинских войск по российской позиции к югу от северной части Дибровы, расположенной южнее Лимана.

«Украинские войска нанесли удар по российской позиции к югу от северной части Дибровы (к югу от Лимана), как следует из геолокационных видеозаписей, опубликованных 1 сентября, после того, что, по оценке ISW, было российской операцией проникновения», — говорится в материале.

В то же время украинская сторона опровергла заявления России о якобы захвате Святогорска к северо-западу от Лимана. 4 сентября российские военные блогеры продолжали утверждать, что оккупанты якобы проводят «зачистку» города.

Однако представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, заявил, что российские разведывательные подразделения по-прежнему находятся вдали от реки Северский Донец и Святогорска.

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Кроме того, российские источники сообщали о украинских контратаках на южной окраине Лимана и вблизи Дробишево, расположенного к северо-западу от города и к востоку от Святогорска. По оценке ISW, это свидетельствует о том, что украинские войска удерживают позиции значительно восточнее Святогорска, а российские силы, вероятно, не смогли продвинуться к западу от Дробишевого.

Аналитики также напомнили, что российский диктатор Владимир Путин ещё 1 сентября заявлял о якобы захвате Святогорска российской Северной группой войск. В ISW назвали это заявление безосновательным и несоответствующим имеющимся доказательствам.

Россияне могут активизировать атаки на Лиманском направлении

В ISW предполагают, что в течение ближайших недель и месяцев российская армия может активизировать наступательные действия в районе Лимана на фоне ухудшения погодных условий.

Пресс-секретарь украинской бригады, ведущей боевые действия на этом направлении, прогнозирует, что российские войска активизируют попытки продвижения с наступлением холодной и дождливой погоды, как это уже происходило ранее.

По его словам, российское командование регулярно пополняет подразделения 25-й общевойсковой армии, действующие в этом районе. В то же время пресс-секретарь отметил, что российские военные, которых направляют туда, имеют низкий уровень подготовки.

Украинские войска продвинулись к востоку от Славянска

Силы обороны также недавно продвинулись к востоку от Славянска. По оценке ISW, российские войска пытаются захватить тактические высоты в этом районе, чтобы создать более благоприятные условия для возможного будущего наступления на город.

Геолокационные видеозаписи, обнародованные 3 сентября, показывают российский удар по украинским позициям в северо-западной части Рай-Александровки, расположенной к востоку от Славянска. Аналитики считают это свидетельством недавнего продвижения украинских войск в этом районе.

Ситуация в окрестностях Славянска

ISW также обратил внимание на доказательства, противоречащие заявлениям начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова от 27 августа о российских успехах к востоку от Славянска.

Геолокационные снимки от 3 сентября показывают удары российских войск по украинским позициям в Орехуватке, к западу от Рай-Александровки, а также вдоль западного берега канала Северский Донец — Донбасс. По оценке аналитиков, это свидетельствует о том, что украинские войска продолжают удерживать позиции в этом районе вопреки заявлению Герасимова о якобы захвате Орихуватки.

Бои в районе Константиновки и Дружковки

3 и 4 сентября российская армия продолжала наступательные операции на тактическом направлении Константиновка — Дружковка, однако подтвержденного продвижения не наблюдалось. Украинские войска при этом продолжают удерживать позиции, препятствующие попыткам россиян продвигаться в районе Константиновки.

Ситуация на Покровском направлении

На Добропольском направлении российские войска недавно провели инфильтрационную операцию. Геолокационные видеозаписи, обнародованные 3 сентября, показывают удар украинских войск по российским позициям в восточной части Доброполья.

На Покровском направлении российские войска 3 и 4 сентября продолжали наступательные операции, однако подтвержденного продвижения не было.

В то же время сообщается об усилении российских атак после переброски в этот район дополнительных боевых сил. Украинский батальон беспилотных систем 4 сентября сообщил, что в течение августа-сентября 2026 года россияне активизировали наступательные операции на Покровском направлении и почти вдвое увеличили количество пехотинцев, развернутых на этом участке фронта.

Наступление ВСУ в районе Новопавловки

Украинские войска также недавно продвинулись на Новопавловском направлении — участок фронта на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Геолокационные снимки, опубликованные 3 сентября, свидетельствуют о продвижении Сил обороны к западу от Котляровки, чуть восточнее Новопавловки.

3 и 4 сентября российские войска проводили ограниченные наступательные операции на Александровском направлении, однако продвинуться не смогли.

На Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области оккупанты также продолжали наступательные действия 3 и 4 сентября. По данным ISW, подтвержденных продвижений российских войск на этих участках не зафиксировано.

На Херсонском направлении 4 сентября ни украинские, ни российские источники, которые отслеживает ISW, не сообщали о наземной активности.

Напомним, в ночь на 4 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по военным объектам российской армии. Под обстрелом оказались склады ударных дронов, командные пункты, радиолокационная станция и базы горюче-смазочных материалов на территории РФ, Крыма и других оккупированных регионов.

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