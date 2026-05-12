ВСУ "достали" россиян под Мариуполем: тылы Кремля в огне, поражены "жирные" цели (видео)

ССО / © Facebook/Командование Сил специальных операций ВСУ

Реклама

Подразделения Сил специальных операций Украины за период до 5 мая поразили ряд вражеских объектов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей, а также в Белгородской области РФ.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВС Украины.

Какие объекты поражены

Как сообщили в ССО, беспилотники ударили по складам боеприпасов, логистическим центрам, ремонтным базам, командно-наблюдательным пунктам и местам расположения подразделений противника.

Реклама

В частности, в Сартане под Мариуполем уничтожены склады боеприпасов, а в Бойковском поражен склад материально-технического обеспечения и логистический центр. В оккупированной Николаевке под удар попала ремонтная база врага, а в Святотроицком — командно-наблюдательный пункт.

В Ровеньках в Луганской области уничтожено место временного расположения вражеских механиков, а в Куликовском на Запорожье поражен полигон противника.

Также в Новой Таволжанке в Белгородской области ССО ударили по подразделению вражеских операторов беспилотников.

В ССО отмечают, что такие удары по логистике, арсеналам и ремонтным мощностям существенно снижают боевые возможности противника и являются частью асимметричных действий по стратегическому ослаблению РФ.

Реклама

Как мы писали, украинские удары по районам возле Мариуполя и на оккупированных территориях повлекли панику в российском инфопространстве. Пропагандисты Кремля эмоционально реагируют на потерю контроля за логистикой. По данным ISW, Силы обороны Украины постепенно перерезают важные транспортные маршруты, что затрудняет обеспечение армии РФ на фронте. В России эти успехи называют критическими для оккупационной армии и признают рост угроз для тыловых районов.

Украинские дроны существенно расширили зону поражения и теперь способны доставать до временно оккупированных Донецка и Мариуполя. По данным военных, беспилотники взяли под огневой контроль логистические маршруты противника на глубину в сотни километров от линии фронта. В частности, под ударами оказываются дороги, техника и инфраструктура, обеспечивающая снабжение РФ. В ВСУ отмечают, что такие возможности дронов фактически создают постоянную «килл-зону» для оккупационных сил в тылу. Это существенно усложняет логистику врага и изменяет баланс на отдельных участках фронта.

Новости партнеров