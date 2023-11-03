ВСУ эффектно "минуснули" оккупантов на Сватовском направлении (видео)

Видимо, россияне уже привыкли к "горячим" сюрпризам, которые им устраивают ВСУ.

На Сватовском направлении бойцы "Стальной границы" нанесли мощный удар по оккупантам. В результате "прилета" армия РФ потеряла 5 солдат.

Об этом сообщает "Стальная граница".

"1, 2, 3, 4, 5… все обезврежены! Главное – не количество снарядов, а умение", – говорится в сообщении.

ВСУ эффектно "минуснули" оккупантов на Сватовском направлении

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В районе Первомайского-Райгородка, что на границе Харьковской и Луганской областей, бойцам "Стальной границы" удалось уничтожить сразу 5 вражеских пехотинцев. Захватчики как раз собирались штурмовать позиции наших защитников. Работали воины с помощью ПТРК "Стугна", и понадобился им всего один выстрел.

"Толя, работать можешь?", – спрашивает защитник.

"Да! Давай!", – ответил боец.

Через несколько секунд военный констатировал, что снаряд успешно поразил российских захватчиков.

Ранее на Купянском направлении воины "Стальной границы" уничтожили автоматический миномет 2Б9 "Васильок" на базе автомобиля "Урал". Пограничники выполнили задание с помощью дрона-камикадзе.

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