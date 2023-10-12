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ВСУ готовы к зимней кампании и обстрелам Харькова: главные новости ночи 12 октября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
670
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ готовы к зимней кампании и обстрелам Харькова: главные новости ночи 12 октября 2023 года

Война в Украине / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 12 октября 2023:

  • Белый дом хочет объединить помощь Украине, Израилю и Тайваню в один запрос Читать далее –>
  • В ВСУ заявили, что знали о планах врага атаковать Авдеевку Читать далее –>
  • Один человек пострадал в результате обстрела Харькова — мэр Читать далее –>
  • В Белгородской области погибли два человека в результате работы ПВО Читать далее –>
  • Аналитики ISW объяснили причину активизации кафиров в районе Авдеевки Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
670
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