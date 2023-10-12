ВСУ готовы к зимней кампании и обстрелам Харькова: главные новости ночи 12 октября 2023 года

Главные новости ночи 12 октября 2023:

Белый дом хочет объединить помощь Украине, Израилю и Тайваню в один запрос Читать далее –>

В ВСУ заявили, что знали о планах врага атаковать Авдеевку Читать далее –>

Один человек пострадал в результате обстрела Харькова — мэр Читать далее –>

В Белгородской области погибли два человека в результате работы ПВО Читать далее –>

Аналитики ISW объяснили причину активизации кафиров в районе Авдеевки Читать далее –>

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