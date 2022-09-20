ВСУ "химарснули" 50 единиц вражеской техники в Новоайдаре и ликвидировали 70% подразделения оккупантов в Сватово: сводка Генштаба

Противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции ВСУ вдоль линии столкновения, перегруппировывает свои войска, постоянно ведет воздушную разведку.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы:

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины.

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В результате российских обстрелов за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов. В частности, это Славгород, Краматорск, Бахмут, Майорск, Водяное, Дорожное, Соледар, Новополь, Запорожье, Николаев, Александровка, Снегиревка, Новая Одесса, Широкое, Белогорск, Миролюбовка и Белая Криница.

Сохраняется угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Славгород и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелка, Глубокое и Двухлетняя;

на Краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск;

на Бахмутском направлении – Майорск, Николаевка, Верхнекаменное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. От артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Большая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Красное, Павловка, Гуляйполе, Новополь и Времовка.

В Южнобужском направлении противник обстрелял более 28 населенных пунктов. Среди них Александровка, Новогригоровка, Заря, Шевченково, Мирное, Широкое, Белогорка, Безымянное, Миролюбовка, Высокополье и Ольгино.

Ситуация на фронте:

Продолжаются мероприятия так называемой "мобилизации" на временно оккупированных противником территориях. По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года оккупанты отменили отсрочку на мобилизацию 500 работникам Енакиевского металлургического завода. Также мужчинам запретили выезд в временно оккупированный Крым без разрешения военных комиссариатов.

В районе населённого пункта Новоайдар Луганской области подтверждено успешное огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники противника 18 сентября текущего года. Тогда было ликвидировано и выведено из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы.

Кроме того, в районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны нанесли поражение по району сосредоточения живой силы врага. Известно, что 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли.

Противник продолжает принимать меры по восполнению потерь и формированию резервных подразделений. По имеющейся информации, на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцирующейся в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов. Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах производится за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе. Российское военное руководство при формировании указанных подразделений продолжает применять практику времен Второй мировой войны, что свидетельствует о существенных проблемах и просчетах.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 позиции зенитных ракетных комплексов и один состав боеприпасов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки задали огневое поражение по 16 объектам противника. В частности, по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 районах сосредоточения артиллерии, а также 3 складах боеприпасов. Общие потери врага уточняются.

Напомним, эксперт оценил риски повторного нападения из Беларуси.

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