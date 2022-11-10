ВСУ "химарснули" базу оккупантов на Луганщине, а россияне прибегли к уловкам в хранении боеприпасов

Российские оккупанты начали прятать боеприпасы после попадания ВСУ в их склады.
В Луганской области продолжаются активные боевые действия вдоль трассы Сватово-Креммина и Белогоровки. ВСУ удалось отразить вражеские атаки на нескольких участках.
О ситуации в Сватовском направлении рассказали в американском Институте изучения войны.
Российские источники сообщают, что ВС РФ отразили украинскую наземную атаку северо-западнее Сватового в направлении Куземовки и наземные атаки ВСУ вдоль линии фронта Площадка-Макеевка, к югу от Сватового и у трассы R66.
Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили российские наземные атаки северо-западнее Сватового в районе Новоселовского и к югу от Кременной в районе Белогоровки.
"9 ноября ВСУ обстреляли тыл в оккупированной Луганской области, что усилило опасения россиян относительно способности Украины нанести удары по тылу. Было повреждено здание школы-интерната в Кадиевке Луганской области, где рядом находилась российская военная техника, что указывает на то, что ВС РФ использовали школу как базу. Российские источники утверждали, что украинские силы обстреляли Кадиевку из HIMARS", — сообщают аналитики Института.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВС РФ из страха начали хаотично минировать территорию Луганщины и хранить боеприпасы в грузовиках, а не на складах.
Напомним, что за последнюю неделю на оккупированной территории Луганщины к оккупантам участились "прилеты" от ВСУ. Взрываются в общей сложности склады с боеприпасами и казармы. На фронт прибывают неподготовленные "свежемобилизованные" россияне. Многие погибают на поле боя. Трупы погибших ВС РФ не забирают, поэтому они разлагаются и отравляют грунтовые воды.
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