ВСУ "химарснули" оккупантов на Запорожье: выведены из строя 160 захватчиков и их технику

Российским оккупантам досталось от ВСУ в Запорожье.
В Запорожской области российским оккупантам "прилетело" от ВСУ. В результате потери оккупантов составили около 160 раненными и убитыми.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что сейчас уже получено подтверждение ударов по местам расположения оккупантов 18 ноября в Запорожской области.
Оккупантам досталось в населенных пунктах Васильевка, Новобогдановка, Михайловка (Василовского района) и Камыш-Зоря на временно занятой территории Запорожской области.
"Потери оккупантов составили более 160 человек раненными. Уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и состав боеприпасов. Информация о погибших уточняется", — говорится в сообщении.
Напомним, что россияне обстреляли Краматорск. В результате разрушений потерпели 14 частных домов.
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