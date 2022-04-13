ВСУ идут в контрнаступление в Херсонской области — разведка Великобритании

Служба в ВСУ и в территориальной обороне: чем отличается

В настоящее время бои продолжаются на территории Луганской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и юге Запорожской областей.

Вооруженные силы Украины уходят в контрнаступление в Херсонской области.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что россияне пока еще контролируют часть украинской территории, но украинские войска идут в контрнаступление в направлении Херсонской области, которая находится под временной оккупацией, из Николаевской и Запорожской областей,

В настоящее время бои продолжаются на территории Луганской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и юге Запорожской областей.

Напомним, что в Херсонской области в одном из сел, которое было в оккупации, российские убийцы издевались над 83-летней жительницей. Они били пожилую женщину и потребовали дать им водки и сигарет.

Читайте также: