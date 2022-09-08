ВСУ использовали тактическую неожиданность, переиграли армию РФ и продвинулись на 20 км в Харьковской области — Институт изучения войны

Украинские силы использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (США).

"Российские источники утверждали, что войска РФ начали развертывать подкрепление в этом районе для защиты от наступления Украины, и российская группировка в этом районе, вероятно, была недостаточной из-за попыток России захватить остальные Донецкую область и поддержку южного направления. Операции Украины, которые продолжаются в Херсонской области области, заставили российские войска переместить свое внимание на юг, что позволило украинским силам приступить к локальным, но очень эффективным контратакам в районе Изюма", — сообщили в Институте.

Россияне запаниковали, что украинская контратака преследует цель перерезать наземные линии связи с российскими тыловыми районами в Купянске и Изюме, что позволит украинским войскам изолировать российские группировки в этих районах и вернуть себе значительные территории.

Военные блогеры РФ в паническом и подавленном тоне начали публиковать материалы, признавая значительные достижения Украины и утверждая, что украинское контрнаступление на юге может отвлекать внимание от текущих действий в Харьковской области, которые они называют основным усилием Украины.

"Уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими военными блогерами говорит о масштабах неожиданности, достигнутой украинскими войсками, что, вероятно, успешно деморализует российские силы. Хотя маловероятно, что южное контрнаступление и попытки отвлечь российские силы на юге Украины являются обманом для восстановления наступления в Харьковской области, украинские силы, вероятно, разумно воспользовались перераспределением российских войск, вооружения и общей оперативной концентрации, чтобы начать локализованные контрнаступления на критические точки в Харьковской области", – говорится в сообщении Института изучения войны.

Напомним, что украинские десантники из ПЗРК за утро "демилитаризовали" два российских Су-25.

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