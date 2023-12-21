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ВСУ из дрона уничтожили оккупанта, пытавшегося сбить беспилотник (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
600
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ из дрона уничтожили оккупанта, пытавшегося сбить беспилотник (видео)

Фото: Скриншот

Оккупант пытался попасть в дрон из стрелкового оружия.

Украинские военные обнаружили и уничтожили российского оккупанта, пытавшегося из стрелкового оружия уничтожить беспилотник.

Соответствующее видео появилось на странице в телеграмме Сухопутных войск ВСУ.

На кадрах видно, как российский оккупант пытается попасть из преследовавшего его стрелкового оружия по дрону. Однако беспилотник он не сбил, зато получил от него два "сброса" боеприпасов.

Как итог – военный РФ больше не сможет терроризировать нашу страну своим присутствием.

ВСУ из дрона уничтожили оккупанта, пытавшегося сбить беспилотник

ВСУ из дрона уничтожили оккупанта, пытавшегося сбить беспилотник

Напомним, что оккупанты имеют продвижение в районе Синьковки.

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Дата публикации
Просмотры
600
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