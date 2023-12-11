ВСУ из "Стугны-П", как в тире, ударили по колонне российской техники под Марьинкой

Украинские военные обнаружили цель и нанесли по ней точный удар.

Украинские военные из противотанкового комплекса "Стугна-П" уничтожили колонну российской бронетехники в районе Марьинки.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Расчет противотанкового комплекса ПТРК "Стугна-П" как в тире сжигает колонну российской бронетехники в районе Марьинки Донецкой области. Работает 79 отдельная десантно-штурмовая бригада", — написал Бутусов.

На кадрах же видно, как по дороге следуют несколько танков и другая военная техника РФ. Украинские военные обнаружили цель и нанесли по ней точный удар. После этого бронемашины начали гореть и взрываться.

Напомним, что оккупанты постепенно продвигаются через руины Марьинки.

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