ВСУ изменили правила игры на фронте: эксперт назвал три ключевых прорыва

Этой весной россиян ожидает невиданное давление, к которому они оказались неготовы. Пока Кремль пытается догнать украинские разработки, ВСУ уже совершили три стратегических прорыва, изменяющих правила игры.

Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак для «Донбасс.Реалии».

Триумф наземных роботов и спасение жизней

Главным достижением Украины Бадрак считает прорыв в сфере наземных роботизированных комплексов (НРК). На фоне попыток РФ создать хотя бы ограниченное количество моделей у Украины уже есть мощный частный и государственный сектор производства.

«Весна становится предвестником очень серьезного давления со стороны Сил обороны Украины. Причем это происходит не столько на поле боя, сколько на всем театре боевых действий. Это очень важно. Я считаю, что есть несколько прорывов, ознаменовавших технологическое преимущество Сил обороны. Если вы начали с поля боя, начнем с тактического уровня», — подчеркнул эксперт.

По его данным, Россия использует всего около 20 видов НРК. В то же время в Украине количество одних только производителей таких систем уже превысило 200. Бадрак подчеркнул, что развитие робототехники — это прежде всего путь к уменьшению потерь среди украинских защитников, чего не наблюдается в армии РФ.

Прорыв в «мидл-стрййках»: преодоление российских РЭБ

Сообщается, что вторым критически важным направлением являются так называемые мидл-страйки — удары на среднюю дистанцию. Это самый сложный сектор боевых действий, где украинским разработкам приходится работать в условиях максимально плотной противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы захватчиков.

«Это сложнее, чем, например, дипстрайк — отправить дрон на 1700 км. Так как там могут быть другие маршруты, можно использовать обходные пути. То есть планирование может сыграть большую роль», — объяснил эксперт.

Дипстрайки: удары, парализующие тыл РФ

Третьим стратегическим прорывом Валентин Бадрак назвал дипстрайки — глубокие удары. Способность Украины поражать объекты на расстоянии более 1700 км фактически нивелирует преимущество РФ в безопасных тыловых зонах, заставляя агрессора постоянно ощущать давление на собственную инфраструктуру.

Такое технологическое преимущество, по мнению военного эксперта, станет предвестником критического истощения ресурсов РФ уже этой весной.

