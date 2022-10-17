ВСУ изрядно потрепали оккупантов в Запорожье: "выведено из строя" более 150 российских вояк

В Запорожской области Силы обороны нанесли удары по позициям и местам расположения врага и его техники.
В Запорожье подтверждено поражение Силами обороны живой силы, вооружения и военной техники противника за предыдущие дни.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Украинские защитники нанесли точечные удары.
"В результате точных ударов Сил обороны враг понес следующие потери в районах населенных пунктов Запорожской области:
- Молочанск — до 40 раненных,
- Каменка-Днепровская – 5 единиц вооружения и военной техники и около 25 раненных,
- Энергодар – до 20 раненных,
- Орехов и Гуляйполе – до 5 единиц вооружения и военной техники и до 50 раненных,
- Роды – около 7 единиц военной техники и до 30 раненных.
Информация уточняется.
Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ в Запорожской области также не оставляли в покое российских оккупантов в захваченных населенных пунктах. В результате точечных обстрелов Сил обороны из рядов ВС РФ "выбыла" по меньшей мере сотня россиян.
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