ВСУ изрядно потрепали оккупантов в Запорожье: "выведено из строя" более 150 российских вояк

В Запорожской области Силы обороны нанесли удары по позициям и местам расположения врага и его техники.

В Запорожье подтверждено поражение Силами обороны живой силы, вооружения и военной техники противника за предыдущие дни.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Украинские защитники нанесли точечные удары.

"В результате точных ударов Сил обороны враг понес следующие потери в районах населенных пунктов Запорожской области:

Молочанск — до 40 раненных,

Каменка-Днепровская – 5 единиц вооружения и военной техники и около 25 раненных,

Энергодар – до 20 раненных,

Орехов и Гуляйполе – до 5 единиц вооружения и военной техники и до 50 раненных,

Роды – около 7 единиц военной техники и до 30 раненных.

Информация уточняется.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ в Запорожской области также не оставляли в покое российских оккупантов в захваченных населенных пунктах. В результате точечных обстрелов Сил обороны из рядов ВС РФ "выбыла" по меньшей мере сотня россиян.

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