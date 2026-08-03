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ВСУ контратакуют возле Славянска: что происходит на востоке Украины — обзор ISW
Российская оккупационная армия продолжает наступательные операции на востоке Украины, однако Силы обороны эффективно контратакуют и сдерживают врага.
Российская оккупационная армия не прекращает наступательных действий на востоке Украины, однако украинские Силы обороны оказывают мощное сопротивление и прибегают к контратакам.
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в течение 1–2 августа ни одна из сторон не имела подтвержденного продвижения на ключевых участках.
Попытка проникновения в Харьковскую область
Российские войска недавно предприняли попытку проникновения на севере Харьковской области.
Геолокированные кадры, опубликованные 30 июля, показывают, как Силы обороны наносят удары по российским позициям в центральной, восточной и юго-восточной частях Казачьей Лопани, что к северу от Харькова.
По мнению аналитиков ISW, эти позиции россияне заняли в ходе диверсионно-проницаемых действий.
Следует отметить, что русская группировка войск «Север» и высшее военное командование, вероятно, преувеличивают свои успехи перед Кремлем. Они пытаются поддержать нарратив о якобы активном продвижении российской армии вдоль всей линии фронта, хотя именно на этом участке фронт остается почти неизменным уже около двух лет.
1 и 2 августа российские войска также продолжали наступательные действия на Великобурлукском направлении, однако подтвержденного продвижения не достигли.
В то же время один из российских военных блоггеров утверждал, что оккупанты якобы продвинулись к югу от села Купино, что к северо-востоку от Большого Бурлука.
1 и 2 августа российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на Купянском и Боровском направлениях, однако продвинуться не смогли.
В то же время, украинские силы проводили контратаки на этих участках фронта.
ВСУ контратакуют возле Славянска
Российские оккупационные войска 1 и 2 августа продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако подтвержденного продвижения не добились. В то же время, украинские силы проводили контратаки в этом районе.
Один из российских военных блоггеров утверждал, что украинские военные контратаковали вблизи села Рай-Александровка, к востоку от Славянска.
В то же время российские источники и дальше заявляют, что оккупанты якобы захватили Лиман и проводят там зачистку, утверждая, что в городе остались лишь небольшие украинские разведывательно-диверсионные группы.
Российские войска также продолжают применять управляемые авиабомбы, чтобы подготовить условия для предстоящего наступления на Славянск. В частности, утром 2 августа оккупанты нанесли по городу удар авиабомбой ФАБ-250.
Что происходит на Константиновском направлении
Российские войска 1 и 2 августа продолжали наступательные действия на Константиновском направлении, однако подтвержденного продвижения не достигли.
В то же время один из российских военных блоггеров заявил, что оккупанты якобы продвинулись к югу и юго-востоку от Васютинского, а также к северу от Первомаровки, к северу от Константиновки.
Оккупанты и дальше активно применяют КАБы, чтобы разрушать здания и создавать условия для проникновения своих штурмовых групп в Константиновку.
По словам офицера одного из украинских подразделений специального назначения, российские военные проникают в город, после чего прячутся в подвалах или разрушенных зданиях, ожидая подкрепления.
Сержант действующей на этом направлении украинской бригады также сообщил, что россияне используют густую летнюю растительность, чтобы скрытно заходить в город.
Оккупанты продолжают наносить удары управляемыми авиабомбами и по другим городам так называемого Донецкого укрепленного пояса, готовя условия для предстоящих наступательных действий. Так, 2 августа россияне дважды ударили авиабомбами КАБ-250 по Дружковке.
Напомним, WSJ писал, что Кремль теряет преимущество в войне, но Путин отказывается признавать это. Украина постепенно перехватывает инициативу в войне, нанося все более ощутимые удары по российской армии и нефтяной отрасли.