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Российская оккупационная армия не прекращает наступательных действий на востоке Украины, однако украинские Силы обороны оказывают мощное сопротивление и прибегают к контратакам.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в течение 1–2 августа ни одна из сторон не имела подтвержденного продвижения на ключевых участках.

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Попытка проникновения в Харьковскую область

Российские войска недавно предприняли попытку проникновения на севере Харьковской области.

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Геолокированные кадры, опубликованные 30 июля, показывают, как Силы обороны наносят удары по российским позициям в центральной, восточной и юго-восточной частях Казачьей Лопани, что к северу от Харькова.

По мнению аналитиков ISW, эти позиции россияне заняли в ходе диверсионно-проницаемых действий.

Следует отметить, что русская группировка войск «Север» и высшее военное командование, вероятно, преувеличивают свои успехи перед Кремлем. Они пытаются поддержать нарратив о якобы активном продвижении российской армии вдоль всей линии фронта, хотя именно на этом участке фронт остается почти неизменным уже около двух лет.

1 и 2 августа российские войска также продолжали наступательные действия на Великобурлукском направлении, однако подтвержденного продвижения не достигли.

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В то же время один из российских военных блоггеров утверждал, что оккупанты якобы продвинулись к югу от села Купино, что к северо-востоку от Большого Бурлука.

1 и 2 августа российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на Купянском и Боровском направлениях, однако продвинуться не смогли.

В то же время, украинские силы проводили контратаки на этих участках фронта.

Ситуация на севере Украины

ВСУ контратакуют возле Славянска

Российские оккупационные войска 1 и 2 августа продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако подтвержденного продвижения не добились. В то же время, украинские силы проводили контратаки в этом районе.

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Один из российских военных блоггеров утверждал, что украинские военные контратаковали вблизи села Рай-Александровка, к востоку от Славянска.

В то же время российские источники и дальше заявляют, что оккупанты якобы захватили Лиман и проводят там зачистку, утверждая, что в городе остались лишь небольшие украинские разведывательно-диверсионные группы.

Российские войска также продолжают применять управляемые авиабомбы, чтобы подготовить условия для предстоящего наступления на Славянск. В частности, утром 2 августа оккупанты нанесли по городу удар авиабомбой ФАБ-250.

Что происходит на Константиновском направлении

Российские войска 1 и 2 августа продолжали наступательные действия на Константиновском направлении, однако подтвержденного продвижения не достигли.

В то же время один из российских военных блоггеров заявил, что оккупанты якобы продвинулись к югу и юго-востоку от Васютинского, а также к северу от Первомаровки, к северу от Константиновки.

Оккупанты и дальше активно применяют КАБы, чтобы разрушать здания и создавать условия для проникновения своих штурмовых групп в Константиновку.

По словам офицера одного из украинских подразделений специального назначения, российские военные проникают в город, после чего прячутся в подвалах или разрушенных зданиях, ожидая подкрепления.

Сержант действующей на этом направлении украинской бригады также сообщил, что россияне используют густую летнюю растительность, чтобы скрытно заходить в город.

Российские захватчики продолжали наступательные действия на Добропольском направлении, но продвинуться не смогли

Оккупанты продолжают наносить удары управляемыми авиабомбами и по другим городам так называемого Донецкого укрепленного пояса, готовя условия для предстоящих наступательных действий. Так, 2 августа россияне дважды ударили авиабомбами КАБ-250 по Дружковке.

Напомним, WSJ писал, что Кремль теряет преимущество в войне, но Путин отказывается признавать это. Украина постепенно перехватывает инициативу в войне, нанося все более ощутимые удары по российской армии и нефтяной отрасли.

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