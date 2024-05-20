ВСУ контролируют 60% Волчанска: оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции на севере Харьковщины

Оккупанты продолжают штурмовые действия, сосредоточившись на направлениях населенных пунктов Липцы и левом и правом фланге Волчанска.

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции на севере Харьковщины. Военные преступники сконцентрировали усилия на населенном пункте Волчанск. Силы обороны контролируют 60% города.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха.

По его словам, в Харьковской области продолжаются непрерывные вражеские обстрелы. Оккупанты продолжают штурмовые действия, сосредоточившись на направлениях населенных пунктов Липцы и левом и правом фланге Волчанска.

"Только есть несколько прилетов КАБами по населенному пункту Липцы. Враг не оставляет попыток, особенно внутри Волчанска, отвергнуть Силы обороны, город примерно на 60% контролируют Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", – отметил Семенуха.

Он также добавил, что сегодня утром, 20 мая, боевые действия были на Купянском направлении. На отдельных участках ВСУ проводятся собственные штурмовые действия с целью улучшения позиций.

Непрерывно идут обстрелы приграничья – это Богодуховский, Харьковский и Чугуевский районы.

Напомним, что Украина скрыто перебросила дополнительные войска на Харьковщину за несколько дней до того, как российские кафиры во второй раз с начала войны попытались прорваться в Харьков 10 мая.

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