ВСУ ликвидировали более 100 тысяч российских оккупантов за почти 10 месяцев полномасштабной войны

С начала полномасштабного наступления РФ на Украину ВСУ ликвидировали более 100 тысяч оккупантов. По состоянию на 22 декабря общие боевые потери противника составляют 100 400 личного состава.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 100400 (+660) человек ликвидировано;

танков ‒ 3003 (+1) ед.;

боевых бронированных машин – 5981 (+2) ед;

артиллерийских систем – 1978 (+6) ед.;

РСЗО – 413 (+1) ед.;

средства ПВО – 212 (+0) ед.;

самолетов – 283 (+1) ед.;

вертолетов – 267 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5);

крылатые ракеты – 653 (+0);

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7) ед.;

специальная техника – 178 (+0).

"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!", — отметили в Генштабе.

Потери РФ в войне против Украины

По состоянию на сегодняшний день, за почти 10 месяцев, Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, три тысячи танков и около шести тысяч других бронемашин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 ноября анонсировал, что Россия в войне против Украины до конца 2022 года потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат "и только Богу известно, сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых". Глава государства также заявил, что российские террористы положили в Донецкуй области свою регулярную армию, теряют ежедневно сотни мобилизованных и наемников, а также используют заградительные отряды.

Но, несмотря на чрезвычайно большие российские потери, оккупанты все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, а также строят планы по югу.