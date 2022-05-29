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ВСУ ликвидировали более 30 тысяч оккупантов: потери РФ по состоянию на 29 мая

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ВСУ ликвидировали более 30 тысяч оккупантов: потери РФ по состоянию на 29 мая

Фото: Associated Press

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения России, в Украине достигли уже более 30 тысяч человек.

По состоянию на 29 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 30 тысяч человек. Данные уточняются.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Так, на 29 мая общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава около 30150 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1338 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 631 (+3) ед,
  • РСЗО — 203 (+0) ед,
  • средства ПВО — 93 (+0) ед,
  • самолетов – 207 (+0) ед,
  • вертолетов – 174 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1),
  • крылатые ракеты – 116 (+0),
  • корабли /катера — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2240 (+14) ед,
  • специальная техника – 48 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении. .

Напомним, в Херсонской области мужчина украл из-под носа у оккупантов "Урал" и отдал его ВСУ.

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