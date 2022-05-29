ВСУ ликвидировали более 30 тысяч оккупантов: потери РФ по состоянию на 29 мая

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения России, в Украине достигли уже более 30 тысяч человек.
По состоянию на 29 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 30 тысяч человек. Данные уточняются.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Так, на 29 мая общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава около 30150 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1338 (+8) ед,
- боевых бронированных машин (+12) ед,
- артиллерийских систем – 631 (+3) ед,
- РСЗО — 203 (+0) ед,
- средства ПВО — 93 (+0) ед,
- самолетов – 207 (+0) ед,
- вертолетов – 174 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1),
- крылатые ракеты – 116 (+0),
- корабли /катера — 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2240 (+14) ед,
- специальная техника – 48 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении. .
Напомним, в Херсонской области мужчина украл из-под носа у оккупантов "Урал" и отдал его ВСУ.
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