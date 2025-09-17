ВСУ ликвидировали более тысячи окупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Потери РФ / © Associated Press

За прошедшие сутки украинским воинам удалось ликвидировать 1020 окупантов. Общие боевые потери врага составили 1097450 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы общие потери РФ

Сообщается, что общие боевые потери противника от 24.02.22 до 17.09.25 ориентировочно составили:

личного состава - около 1097450 (+1020) человек

танков - 11189 (+5)

боевых бронированных машин - 23277 (+3)

артиллерийских систем - 32846 (+36)

РСЗО - 1490

средства ПВО - 1217

самолетов — 422

вертолетов — 341

БпЛА оперативно-тактического уровня - 60079 (+360)

крылатые ракеты - 3718

корабли / катера — 28

подводные лодки - 1

автомобильная техника и автоцистерны — 61878 (+108)

специальная техника — 3956 (+4)

Ранее подсчитали, каковы потери РФ на фронте за три месяца лета . Также известно об интенсивности боев.

Так, за три месяца лета общие потери личного состава противника составили 94 430 человек. В частности, в июне россияне потеряли 32420, в июле 33220, а в августе 28790.

Что касается потери в технике, то за лето они составили 32 176 единиц (самым убыточным стал август — 11 443 единицы).

Летом общее количество боевых столкновений составило 15 854. Удерживался стабильно высокий показатель ежемесячно:

